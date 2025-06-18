В Раде анонсировали проведение «уникальных» выборов на Украине

Украина готовится к проведению «уникальных» выборов после отмены военного положения в стране. Об этом заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью «РБК-Украине».

«Это будут уникальные выборы, которых на Украине еще не было», — сказал Стефанчук.

Он добавил, что это будут выборы, которые не попадают ни под какие регламенты украинской конституции, так как они будут «не срочные и не досрочные».

По словам Стефанчука, обсуждение новых правил уже ведется на уровне комитетов Верховной рады, ЦИК Украины и согласительного совета. Однако пока никаких публичных заявлений не делается, чтобы не создавать в обществе иллюзию начала избирательной компании, пояснил он.

Глава Рады заявил, что одноразовый специальный закон, который позволит провести выборы в стране, будет принят на Украине сразу после отмены военного положения.

До этого президент России Владимир Путин напомнил, что легитимность Владимира Зеленского на посту президента закончилась. Глава государства обратил внимание на то, что при подписании документов с Украиной необходимо понимать, с кем можно и нужно иметь дело.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин указывал на то, что после прекращения полномочий Зеленского обязанности президента Украины должен исполнять председатель Верховной рады, а именно Руслан Стефанчук.

Ранее Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией при Зеленском.