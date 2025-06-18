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Спикер Рады оценил возможность подписания документов с Россией

Спикер Рады Стефанчук отверг возможность подписания документов с Россией
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РИА «Новости»

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук отверг возможность подписания каких-либо документов с Россией, поскольку Владимир Зеленский исполняет обязанности главы государства до вступления в должность нового президента. Его слова приводит «РБК-Украина».

«И сейчас президент Украины Владимир Зеленский — это человек, который является гарантом конституции, человек, который представляет Украину в международных отношениях в соответствии с Конституцией Украины», — сказал Стефанчук.

Он призвал «оставить себе розовые мечты», и напомнил, что Рада является конституционным органом, который выполняет полномочия, зафиксированные в основном законе.

До этого президент Владимир Путин заявил, что легитимность Зеленского на посту президента закончилась. Российский президент счел не праздной проблему, с кем вести переговоры на Украине.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин указывал, что после прекращения полномочий Владимира Зеленского обязанности президента Украины должен исполнять председатель Верховной рады.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее спикер Рады отверг «мир любой ценой» на Украине.

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