КНДР пообещала поддерживать политику России

Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет неизменно поддерживать политику России

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в Пхеньяне заявил, что Северная Корея будет неизменно поддерживать политику России и выполнять договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Шойгу прибыл в Пхеньян 17 июня по специальному поручению президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что Ким Чен Ын и Шойгу обменялись взглядами руководств России и КНДР на представляющие взаимный интерес вопросы, включая международную и региональную ситуацию, достигли единогласия.

В заявлении говорится, что северокорейский лидер вновь подтвердил твердую волю правительства его страны поддерживать политику Российской Федерации, «нацеленную на защиту суверенитета государства, территориальной целостности и международной справедливости от империалистических гегемонистских происков».

Стороны также обсудили российскую специальную военной операцию на Украине и ситуацию в Курской области.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнерстве.

Ранее Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина об обстановке в мире.