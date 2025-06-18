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Шойгу передал лидеру КНДР послание Путина

Шойгу передал Ким Чен Ыну послание Путина об обстановке в мире
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KCNA/Reuters

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание российского президента Владимира Путина об обстановке в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ.

Эта встреча прошла 17 июня в Пхеньяне, куда Шойгу прибыл по специальному поручению российского лидера.

В Совбезе сообщили, что встреча прошла в обстановке доверительности и полного взаимопонимания. Шойгу передал Ким Чен Ыну устное послание Путина, в котором были затронуты ключевые аспекты отношений между Северной Кореей и Российской Федерацией, а также современной международной обстановки.

В пресс-службе добавили, что лидер КНДР передал главе РФ привет и самые лучшие пожелания.

Предыдущий визит Шойгу в КНДР состоялся в начале июня.

До этого Северную Корею посетил Владимир Путин. Вместе с Ким Чен Ыном они подписали соглашение о начале всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

Ранее Ким Чен Ын передал теплый боевой привет армии и народу России.

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