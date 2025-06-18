Эксперт: Трамп оказался в тупике из-за конфликта Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп оказался в тупике из-за конфликта между Израилем и Ираном. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что раньше у многих не было сомнения, что между США и Израилем существует «железная связь», однако сейчас даже среди республиканцев популярно выражение «не моя война».

По словам эксперта, сейчас глава Белого дома пытается лавировать: то обещает закончить войну, то снова говорит о поддержке Израиля. Однако в реальности не делает ни того, ни другого.

«Он точно совершенно понимает, что конец его президентства — это прямое участие США в войне против Ирана. <...> С другой стороны, взять сейчас и уйти вообще с Ближнего Востока — наверное, это надо было делать, но для этого надо было очень жrстко прессовать в стране любые группы интересов. А этого он не делает», — сказал Дробницкий.

Накануне Трамп в соцсети Truth Social призвал всех «немедленно эвакуироваться из Тегерана». Также президент США предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если Тегеран решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Журналист Такер Карлсон позднее заявил в ходе своего выступления в подкасте War Room, что втягивание США в вооруженный конфликт с Ираном может привести к краху американской империи.

Ранее российский посол заявил о причастности США к эскалации между Ираном и Израилем.