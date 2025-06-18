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Российский посол заявил о причастности США к эскалации между Ираном и Израилем

Посол Викторов: США несут ответственность за эскалацию между Ираном и Израилем
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МИД РФ

США несут ответственность за сложившуюся между Израилем и Ираном ситуацию, поскольку подталкивали эти две страны к эскалации. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире Соловьев.live.

Он напомнил, что действующий президент США Дональд Трамп во время своего первого президентского срока (2017–2021 годы) вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий по контролю над иранской ядерной программой.

Викторов отметил, что свою роль в эскалации отношений Израиля и Ирана также сыграла принятая МАГАТЭ антииранская резолюция. Посол заявил, что рассматривает этот документ как «индульгенцию» на начало военной операции Израилем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в США подготовили резолюцию, запрещающую Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана.

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