Пашинян хочет национализировать компанию, принадлежащую российскому миллиардеру

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о намерении национализировать компанию Электрические сети Армении, принадлежащую главе группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну. Его слова передает ТАСС.

Накануне в доме российского миллиардера в Ереване прошли обыски, десятки его сторонников были задержаны. Его брат Карен Карапетян сообщил, что главе группы компаний «Ташир» грозит задержание в Армении.

Ранее бизнесмен раскритиковал власти республики из-за политики в отношении Армянской церкви. Пашинян, комментируя обыски, назвал Карапетяна мошенником и заявил, что вмешается в дело «по-своему».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг миллиардера.

Ранее Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку.