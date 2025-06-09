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Пашинян призвал главу Армянской церкви уйти в отставку после рождения ребенка

Пашинян потребовал отставки главы Армянской церкви за нарушение обета безбрачия
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство «РИА Новости»

Глава Армянской Апостольской Церкви, католикос всех армян Гарегин II нарушил обет безбрачия и теперь должен уйти в отставку. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Гарегин II нарушил обет безбрачия, который он добровольно взял на себя, и у него есть ребенок», — написал Пашинян.

Политик добавил, что если Гарегин попытается оспорить его слова, он докажет сказанное в необходимом формате. Пашинян отметил, что согласно Кодексу Армянской Апостольской Церкви, Гарегин не может быть епископом, архиепископом, а также католикосом.

Премьер Армении призвал церковь избрать нового главу. При этом он заявил о необходимости проверить этого человека перед выборами католикоса.

До этого Пашинян возмутился из-за того, что большинство церквей в Армении используются как чуланы. Он отметил, что в храмах складируется ненужный хлам и строительный мусор — лишняя мраморная плита, мешки с цементом, ржавая арматура.

Пашинян отметил, что в церкви человек должен соприкасаться с чем-то духовным, а не видеть чью-то одежду или мусор. В связи с этим политик призвал ввести в стране стандарты по оценке состояния храмов.

Ранее Пашинян заявил, что может поменять конституцию для мира с Азербайджаном.

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