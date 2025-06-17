Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Карапетяна

Захарова заявила, что РФ внимательно следит за ситуацией вокруг Карапетяна

Россия внимательно следит за ситуацией вокруг миллиардера Самвела Карапетяна в Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами <...> Будем оказывать ему необходимое содействие, чтобы все его законные права были соблюдены», — заявила Захарова.

До этого МВД Армении опровергло задержание российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

Брат предпринимателя, бывший депутат от Республиканской партии Карен Карапетян заявил изданию Armlur, что Самвел Карапетян все еще дома. По его словам, «его не арестовали, но скоро арестуют». Поводом вокруг скандала стала критика Карапетяна армянских властей из-за политики в отношении Армянской церкви.

Ранее в Ереване ограбили квартиру пресс-секретаря Пашиняна.