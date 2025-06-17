Семья Карапетяна опасается его задержания в Ереване

Брат Самвела Карапетяна заявил, что меценату грозит задержание в Армении

Карен Карапетян, брат Самвела Карапетяна, заявил, что российскому меценату и миллиардеру грозит задержание в Армении. Об этом сообщает РИА Новости.

Он утверждает, что сейчас перекрыта вся улица в Ереване, где находится дом Карапетянов. При этом Карен Карапетян утверждает, что его брат не знал заранее о том, что к его дому приедет полиция.

До этого Армянская церковь призвала власти страны прекратить преследование миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг мецената Самвела Карапетяна в Армении.

В МВД Армении опровергли задержание российского миллиардера, главы группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

Ранее брат предпринимателя заявил, что Самвел Карапетян все еще дома.