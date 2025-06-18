Пашинян выступил с обвинением в адрес Карапетяна

Пашинян обвинил миллиардера и мецената Карапетяна в мошенничестве

Премьер-министр Никол Пашинян в своем в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал «мошенником» российского миллиардера, главу группы компаний «Ташир» и мецената Самвела Карапетяна.

«Он говорит, мы вмешаемся по-своему. Теперь я вмешаюсь по-своему, мошенник. Или, вернее, по-твоему», — заявил глава армянского кабмина, комментируя информацию об обысках у Карапетяна.

Вечером 17 июня Карен Карапетян, брат Самвела Карапетяна, сообщил, что главе группы компаний «Ташир» грозит задержание в Армении.

До этого Армянская церковь призвала власти Армении прекратить преследование этого миллиардера. Он ранее раскритиковал власти республики из-за политики в отношении Армянской церкви.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следит за ситуацией вокруг Карапетяна в Армении.

Ранее в Армении задержали бывшего премьера страны Овик Абрамяна.