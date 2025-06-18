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Зеленский досрочно покинет саммит G7 в Канаде

Зеленский сократил программу своего визита в Канаду и возвращается на Украину
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Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сократил программу своего визита в Канаду и сейчас возвращается на родину. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на источник.

Причина такого решения не называется.

Как передает канадский телеканал CBC News со ссылкой на источник, Зеленский прервал свой визит на фоне недавних ночных атак на Киев и решения президента США Дональда Трампа досрочно покинуть Канаду, где проходил саммит Группы семи (G7). Из-за отъезда главы Белого дома с саммита сорвалась его встреча с украинским лидером.

До этого стало известно, что в заявлении «Большой Семерки» Украина не упоминается из-за позиции США. При этом шесть из семи стран клуба намерены выступить с единой позицией по конфликту Москвы и Киева.

На саммите «Большой семерки» в канадском Кананаскисе были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.

Ранее Зеленский призвал США силой остановить конфликт на Украине.

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