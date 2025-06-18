Стало известно, почему в заявлении G7 не упоминается Украина

Reuters: в заявлении G7 не упоминается Украина из-за позиции США

В заявлении G7 («Большой Семерки») Украина не упоминается из-за позиции США. Об этом пишет Reuters.

«Американская сторона хотела смягчить проект заявления, и Канада посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине», — сообщили в агентстве.

При этом шесть из семи стран клуба намерены выступить с единой позицией по конфликту Москвы и Киева.

На саммите «Большой семерки» в канадском Кананаскисе были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС подготовил беспрецедентные санкции в отношении России. О планах Брюсселя французский лидер рассказал в выступлении по итогам саммита «Большой Семерки».

По словам Макрона, наращивание санкционного давления на Москву также поддерживает президент США Дональд Трамп, для которого разрешение украинского конфликта «необходимо».

При этом сам американский лидер недавно заявил, что Макрон всегда ошибается.

Ранее Трамп заявил, что стремится к урегулированию конфликта на Украине.