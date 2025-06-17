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Медведев заявил о зомби в «Большой семерке»

Медведев: G7 давно стала мертвым клубом, в котором остались сплошные зомби
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Группа семи» (G7) давно стала «мертвым клубом». Об этом сообщает РИА Новости/

«Давно было ясно, что это мертвый клуб. Я помню, когда мы сидели за одним столом — они все были зомби, даже тогда», — написал политик на своей странице в соцсети X.

Медведев также похвалил президента США Дональда Трампа за то, что на встрече G7 он поставил на место «европейских собачонок», раскритиковал их за исключение России из G8 и отказался обсуждать санкции.

16 июня Трамп на полях саммита «Большой семерки» в Канаде заявил, что исключение России из объединения «было очень большой ошибкой». Политик отметил, что в G7 много говорят о России, однако ее нет за столом переговоров, что «уменьшает возможность достижения договоренностей», в частности по Украине.

Трамп добавил, что он является единственным западным лидером, с которым общается российский лидер Владимир Путин. Глава США высказал мнение, что это свидетельствует о том, что президент России «был оскорблен» из-за исключения его страны из G8.

Ранее в Кремле оценили слова Трампа об исключении России из G8.

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