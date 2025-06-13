В Армении задержали бывшего премьера страны Абрамяна

В Армении задержали бывшего премьера Абрамяна по подозрению в отмывании денег

Hovik Abrahamyan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Армении арестован бывший премьер-министр страны Овик Абрамян. Об этом сообщил Антикоррупционный комитет Армении.

«Бывший спикер Национального собрания и бывший премьер-министр Армении Овик Абрамян задержан в рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом», — говорится в сообщении.

Абрамяна обвиняют в отмывании денег, а также в злоупотреблении полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве.

В комитете добавили, что детальная информация по уголовному делу будет представлена позже.

До этого армянский суд арестовал на два месяца бывшего замначальника генштаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна по обвинению в служебной халатности.

Хачатрян был освобожден от должности первого замначальника генштаба в феврале 2021 года — после того как высмеял слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о комплексах «Искандер». После отставки генерал неоднократно критиковал политику властей. О его задержании стало известно 4 января.

Ранее в Армении захотели открыть уголовное дело на Пашиняна за оскорбление церкви.