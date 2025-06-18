Встреча Трампа с командой по нацбезопасности США завершилась

Белый дом сообщил о завершении встречи Трампа с командой по нацбезопасности США

Встреча президента США Дональда Трампа с командой по национальной безопасности в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке завершилась. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«Встреча Трампа с его командой по национальной безопасности в Ситуационной комнате завершилась», — сказано в сообщении.

По информации CNN, встреча длилась больше часа.

17 июня Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома отметил, что не хотел бы задействовать американских военных для решения иранской проблемы, но терпение Вашингтона на исходе. Кроме того, президент США заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но Вашингтон пока не планирует устранять его.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле. Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.