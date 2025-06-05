КНР захотела продать Индонезии свои многоцелевые истребители

Bloomberg: КНР предложила Индонезии купить у нее истребители J-10

КНР предложила Индонезии купить у нее многоцелевые истребители J-10. Об этом сообщил заместитель министра обороны Индонезии Донни Эрмаван Тауфанто, пишет Bloomberg.

«Это пока всего лишь предложение», — подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что Джакарта в настоящее время изучает предложение Пекина. В частности, властям надо понять, отвечают ли китайские истребители требованиям, которые к такой технике предъявляют индонезийские военнослужащие.

По данным агентства, китайское руководство предложило представителям Военно-воздушных сил Индонезии купить J-10, когда те посещали КНР. Тауфанто отметил, что Джакарта «не связана каким-либо альянсом» с другими странами. По этой причине республика может приобретать технику военного назначения у любых государств, включая КНР.

J-10 является всепогодным многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным китайской компанией Avic Chengdu Aircraft Co Ltd. Он представляет собой одноместный истребитель, оснащенный всего одним двигателем. При этом на J-10 можно устанавливать двигатели разных моделей в зависимости от модификации самого воздушного судна.

Ранее в РФ выразили желание вернуться к обсуждению возможных поставок истребителей Су-35 в Индонезию.