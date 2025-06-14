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Путин поздравил Трампа с днем рождения

Ушаков: Путин поздравил Трампа с днем рождения
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 79-летием по телефону. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», — сказал Ушаков.

В телефонном разговоре с Трампом российский лидер упомянул о праздновании в США Дня американского флага и 250-летия Сухопутных войск.

Кроме того, Путин заявил главе Белого дома, что РФ готова продолжить переговоры с украинской стороны.

До этого российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон. Встреча состоится «в самое ближайшее время», уточнил дипломат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, почему риторика Трампа в отношении РФ меняется.

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