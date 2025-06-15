Путин: врагам верить нельзя

Президент России Владимир Путин во время разговора с физиком-ядерщиком Юрием Диковым в Кремле согласился, что врагам верить нельзя. Об этом сообщает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Нельзя, согласен с вами. Знаете, мы наивные люди все, я точно говорю, мы все наивные люди. Это, к сожалению, тоже у нас такое элемент нашей традиции. Все время всем доверять и передоверяться», — сказал Путин Дикову.

Ученый в ходе церемонии в Кремле получил от президента медаль Героя Труда.

14 июня Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что беседа глав государств продолжалась 50 минут.

По его словам, их разговор был «содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Политики обсуждали обострение на Ближнем Востоке, «братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны» и урегулирование на Украине.

Ранее Путин рассказал, как проигнорировал одну рекомендацию врачей.