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Строительство двух мусоросжигательных заводов в Подмосковье заморозят до «лучших времен»

Чемезов: «Ростех» не будет строить два мусоросжигательных завода в Подмосковье
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Пресс-служба Госкорпорации «Ростех»

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что корпорация заморозит стройку одного мусоросжигательного завода в Татарстане и двух в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.

При этом один мусоросжигательный завод в Подмосковье будет введен в эксплуатацию.

«На будущий год еще один завод начнет работать. Оставшиеся три завода — два завода в Подмосковье, один в Казани — мы вынуждены будем заморозить до лучших времен», — заявил он.

По его словам, строительство будет возобновлено, «когда будут более дешевые деньги или какая-то помощь от государства».

До этого немецкие ученые из Технологического института Карлсруэ выяснили, что сжигание отходов с соблюдением норм не приводит к значимым выбросам пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС), также известных как «вечные химикаты».

Ранее ученые не нашли значимых выбросов токсичных ПФАС в дыме мусоросжигательных заводов.

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