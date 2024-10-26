Ученые не нашли значимых выбросов токсичных ПФАС в дыме мусоросжигательных заводов

Немецкие ученые из Технологического института Карлсруэ выяснили, что сжигание отходов с соблюдением норм не приводит к значимым выбросам пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС), также известных как «вечные химикаты». Исследование опубликовано в научном журнале Chemoshere.

ПФАС — семейство химических соединений, которые используют в качестве водоотталкивающей пропитки в текстиле, одежде, бумаге. В это семейство входит 38 веществ, называемых фторполимерами. При разрушении они могут выделять низкополимерные ПФАС.

Некоторые из низкомолекулярных ПФАС вредны для здоровья и связаны с повреждением органов и раком.

Низкомолекулярные ПФАС также накапливаются в грунтовых водах и почве, что наносит ущерб окружающей среде. Из-за высокой стойкости к распаду ПФАС называют «вечными химикатами».

В новом исследовании ученые проанализировали результаты сжигания фторполимерных отходов и выбросов неполимерных фторированных соединений.

Эксперименты показали почти полное разрушение фторполимеров при горении в течение двух секунд при стандартных температурах на стандартных мусоросжигательных предприятиях: 860°C и 1095°C.

По словам исследователей, результаты говорят о том, что термическое уничтожение мусора не приводит к дополнительному загрязнению среды токсичными химикатами.

Ранее ученые нашли ПФАС в бутилированной воде по всему миру.