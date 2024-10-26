Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые не нашли значимых выбросов токсичных ПФАС в дыме мусоросжигательных заводов

Chemoshere: сжигание отходов разрушает потенциально вредные фторполимеры

close
Алексей Майшев/РИА Новости

Немецкие ученые из Технологического института Карлсруэ выяснили, что сжигание отходов с соблюдением норм не приводит к значимым выбросам пер- и полифторалкильных соединений (ПФАС), также известных как «вечные химикаты». Исследование опубликовано в научном журнале Chemoshere.

ПФАС — семейство химических соединений, которые используют в качестве водоотталкивающей пропитки в текстиле, одежде, бумаге. В это семейство входит 38 веществ, называемых фторполимерами. При разрушении они могут выделять низкополимерные ПФАС.

Некоторые из низкомолекулярных ПФАС вредны для здоровья и связаны с повреждением органов и раком.

Низкомолекулярные ПФАС также накапливаются в грунтовых водах и почве, что наносит ущерб окружающей среде. Из-за высокой стойкости к распаду ПФАС называют «вечными химикатами».

В новом исследовании ученые проанализировали результаты сжигания фторполимерных отходов и выбросов неполимерных фторированных соединений.

Эксперименты показали почти полное разрушение фторполимеров при горении в течение двух секунд при стандартных температурах на стандартных мусоросжигательных предприятиях: 860°C и 1095°C.

По словам исследователей, результаты говорят о том, что термическое уничтожение мусора не приводит к дополнительному загрязнению среды токсичными химикатами.

Ранее ученые нашли ПФАС в бутилированной воде по всему миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами