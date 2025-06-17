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Президент Белоруссии призвал приучать современную молодежь к труду

Лукашенко: молодежь должна понимать, что картошка растет в поле, а не в интернете
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал приучать молодежь к труду, чтобы она понимала, что картофель растет в поле, а не в интернете. Об этом сообщает БелТА.

Люди заблуждаются и обманывают себя в том, что белорусская молодежь будет работать так же, как предыдущие поколения, считает Лукашенко.

Он утверждает, что молодые люди думают, что «картошка растет в интернете», но оказалось, что она растет в поле.

Президент республики призвал акцентировать внимание на необходимости приучения к труду современной молодежи.

До этого Лукашенко призвал жителей Белоруссии не забывать сажать картошку на своих земельных участках.

12 июня Лукашенко заявлял, что дефицит картофеля в белорусских магазинах был создан в «политических» целях крупными торговыми сетями.

По его словам, власти страны начали разбираться с предпринимателями и выяснилось, что «там картошку девать некуда» и она лежит на складе. Белорусский лидер добавил, что после посещения соответствующих складов проверяющими импортная картошка появилась на прилавках.

Ранее Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота.

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