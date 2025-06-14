На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота

Лукашенко пообещал поснимать головы фермерам за падеж скота
close
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

В ходе рабочей поездки в Гродненскую область Белоруссии президент Александр Лукашенко акцентировал внимание на ответственности за случаи падежа скота. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали - и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают», – заявил фермерам белорусский лидер.

Основной целью визита Лукашенко в Гродненскую область стало посещение ОАО «Беллакт» — единственного белорусского предприятия, специализирующегося на производстве сухих молочных смесей и каш для детей с первых дней жизни. На предприятии президенту представили планы по строительству дополнительного производства сухого детского питания. Лукашенко дал указание подготовить экономическое обоснование проекта «без затягиваний и волокиты».

В мае Лукашенко заявил, что в Белоруссии происходит массовый падеж скота, но данные об этом скрывают на местах. Он призвал уголовно наказать виновных. Помимо проблемы с сокращением поголовья скота, в Белоруссии есть и другая: заморозки повредили урожай картофеля. Лукашенко призвал население выращивать корнеплод на своих огородах.

Ранее Путин обсудил дефицит картофеля с Лукашенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами