Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота

В ходе рабочей поездки в Гродненскую область Белоруссии президент Александр Лукашенко акцентировал внимание на ответственности за случаи падежа скота. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали - и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают», – заявил фермерам белорусский лидер.

Основной целью визита Лукашенко в Гродненскую область стало посещение ОАО «Беллакт» — единственного белорусского предприятия, специализирующегося на производстве сухих молочных смесей и каш для детей с первых дней жизни. На предприятии президенту представили планы по строительству дополнительного производства сухого детского питания. Лукашенко дал указание подготовить экономическое обоснование проекта «без затягиваний и волокиты».

В мае Лукашенко заявил, что в Белоруссии происходит массовый падеж скота, но данные об этом скрывают на местах. Он призвал уголовно наказать виновных. Помимо проблемы с сокращением поголовья скота, в Белоруссии есть и другая: заморозки повредили урожай картофеля. Лукашенко призвал население выращивать корнеплод на своих огородах.

Ранее Путин обсудил дефицит картофеля с Лукашенко.