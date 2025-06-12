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Лукашенко снова связал дефицит картофеля с политикой

Лукашенко обвинил в дефиците картофеля торговые сети
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что дефицит картофеля в белорусских магазинах был создан в «политических» целях крупными торговыми сетями. Его слова на совещании с руководством администрации президента передает РИА Новости.

Он рассказал, что шутил по поводу картошки во время телефонного разговора с председателем комитета госконтроля Василием Герасимовым.

По его словам, власти страны начали разбираться с крупными сетями и выяснилось, что «там картошку девать некуда» и она лежит на складе.

«Почему не на прилавке? Политика! Надо показать, что власти задавили ценами до такой степени, что жить дальше невозможно. То есть наступили на болевую точку этим торгашам», — утверждает Лукашенко.

Он добавил, что после посещения соответствующих складов проверяющими, импортная картошка появилась в магазинах.

О том, что дефицит этого овоща связан с политическими причинами, Лукашенко уже заявлял на совещании по развитию национального кинематографа в «Беларусьфильме» 10 июня.

Ранее Путин рассказал о разговоре с Лукашенко про дефицит картошки.

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