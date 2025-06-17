Лукашенко попросил белорусов не забывать сажать картошку

Жителям Белоруссии следует не забывать сажать картошку на своих земельных участках, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на территории молочнотоварного комплекса. Его цитирует Telegram-канал «Пул Первого».

«Хотя бы по две бороздки высаживать картофель», — попросил белорусский лидер.

Он добавил, что в текущем году самолично посадил картошку от Академии наук на двух участках, и заявил, что обеспечит продукцией всех, «кто здесь стоит».

12 июня Лукашенко заявлял, что дефицит картофеля в белорусских магазинах был создан в «политических» целях крупными торговыми сетями.

По его словам, власти страны начали разбираться с предпринимателями и выяснилось, что «там картошку девать некуда», и она лежит на складе. Белорусский лидер добавил, что после посещения соответствующих складов проверяющими, импортная картошка появилась на прилавках.

Ранее Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота.