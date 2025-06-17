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Лукашенко попросил белорусов не забывать сажать картошку

Лукашенко призвал жителей Белоруссии сажать картофель на личных участках
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Жителям Белоруссии следует не забывать сажать картошку на своих земельных участках, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая на территории молочнотоварного комплекса. Его цитирует Telegram-канал «Пул Первого».

«Хотя бы по две бороздки высаживать картофель», — попросил белорусский лидер.

Он добавил, что в текущем году самолично посадил картошку от Академии наук на двух участках, и заявил, что обеспечит продукцией всех, «кто здесь стоит».

12 июня Лукашенко заявлял, что дефицит картофеля в белорусских магазинах был создан в «политических» целях крупными торговыми сетями.

По его словам, власти страны начали разбираться с предпринимателями и выяснилось, что «там картошку девать некуда», и она лежит на складе. Белорусский лидер добавил, что после посещения соответствующих складов проверяющими, импортная картошка появилась на прилавках.

Ранее Лукашенко пригрозил фермерам за падеж скота.

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