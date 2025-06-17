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В Кремле назвали тревожной ситуацию с Ираном после призыва Трампа к эвакуации

Песков: ситуация с конфликтом Ирана и Израиля идет по пути эскалации
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Ситуация с конфликтом Ирана и Израиля идет по пути эскалации, ее уровень непредсказуем. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Ситуация тревожная, видели и слышали заявление. Ситуация идет по пути эскалации, уровень непредсказуемости абсолютный», — сказал он, комментируя призыв президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться.

Ночью также стало известно, что Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде и вернуться в Соединенные Штаты в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

До этого премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи могла бы положить конец конфликту между странами. Входит ли это в планы Израиля, он не сообщил.

Ранее в США заявили, что Трамп боится войны с Ираном.

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