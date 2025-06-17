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Белый дом сообщил, что Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде

Белый дом: Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке
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Leo Correa/AP

Президент США Дональд Трамп досрочно покинет саммит G7 в Канаде и вернется в Соединенные Штаты в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

Она отметила, что глава Белого дома «провел отличный день на саммите, подписав крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером».

«Из-за происходящего на Ближнем Востоке президент Трамп уезжает сегодня вечером после ужина с главами государств», — сказала Левитт.

Иран сообщил о новой ракетной атаке на объекты в Израиле, которая будет продолжаться до утра. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключает планов устранения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Посол Ирана в ООН назвал удары по Израилю самообороной. Тегеран попросил лидеров стран Персидского залива обратиться к Дональду Трампу за помощью в переговорах о прекращении огня. Трамп же в ночь на вторник заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее стало известно, как Израиль может уничтожить секретный ядерный комплекс Ирана.

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