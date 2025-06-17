На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что полагаются на дипломатию в конфликте на Украине

Вице-канцлер Клингбайль: ФРГ полагается на переговоры, но Путин не хочет мира
close
Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Вице-канцлер Германии и министр финансов страны Ларс Клингбайль отверг заявления, что Берлин в конфликте на Украине действует только с помощью оружия и без дипломатии. Его слова приводит N-tv.

Клингбайль заявил, что правительство Германии всегда полагается на дипломатию, однако президент России Владимир Путин якобы «не хочет вести переговоры» и хочет продолжать конфликт. По утверждению министра, от Москвы не стоит ожидать «никакого разворота» в политике по Украине.

Он также заявил, что ФРГ увеличит расходы на оборону на необходимый процент от ВВП страны.

«Если в итоге это будет три процента, то мы сделаем 3 процента; если в итоге это будет 3,5 процента, то мы сделаем 3,5 процента», — заверил Клингбайль.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем ответе председателю бундестага Юлии Клекнер заявил, что передача Берлином Украине оружия, которое используется против мирных граждан, является причиной конфликта между Германией и Россией.

7 июня Володин направил Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Ранее в Совфеде дали совет Зеленскому, как быстро завершить конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами