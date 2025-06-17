Вице-канцлер Клингбайль: ФРГ полагается на переговоры, но Путин не хочет мира

Вице-канцлер Германии и министр финансов страны Ларс Клингбайль отверг заявления, что Берлин в конфликте на Украине действует только с помощью оружия и без дипломатии. Его слова приводит N-tv.

Клингбайль заявил, что правительство Германии всегда полагается на дипломатию, однако президент России Владимир Путин якобы «не хочет вести переговоры» и хочет продолжать конфликт. По утверждению министра, от Москвы не стоит ожидать «никакого разворота» в политике по Украине.

Он также заявил, что ФРГ увеличит расходы на оборону на необходимый процент от ВВП страны.

«Если в итоге это будет три процента, то мы сделаем 3 процента; если в итоге это будет 3,5 процента, то мы сделаем 3,5 процента», — заверил Клингбайль.

До этого председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем ответе председателю бундестага Юлии Клекнер заявил, что передача Берлином Украине оружия, которое используется против мирных граждан, является причиной конфликта между Германией и Россией.

7 июня Володин направил Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Ранее в Совфеде дали совет Зеленскому, как быстро завершить конфликт на Украине.