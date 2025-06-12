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В Совфеде дали совет Зеленскому, как быстро завершить конфликт на Украине

Сенатор Джабаров: Зеленский может закончить конфликт на Украине, капитулировав
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Единственным мировым лидером, который может закончить конфликт на Украине, является сам Владимир Зеленский, но только в случае, если капитулирует. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал слова президента Украины о том, что единственным мировым лидером, способным остановить конфликт Москвы и Киева, является американский лидер Дональд Трамп.

«Это мечты господина Зеленского. Вот на мой взгляд, единственным мировым лидером, который может завершить конфликт на Украине, является, не поверите, господин Зеленский. Для этого он должен капитулировать и принять условия Российской Федерации», — сказал Джабаров.

По его словам, у Дональда Трампа сейчас достаточно проблем и помимо Украины. Любые санкции в отношении Москвы не повлияют на ее решения в ходе СВО, уточнил парламентарий. Россия – самодостаточная цивилизация, дружить с которой хотят большинство стран мира, указал сенатор.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отказался считать, что Россия побеждает в конфликте, назвав это «российской версией» трактовки ситуации. Зеленский заявил, что ВСУ «почти три недели отражают новое наступление» ВС РФ, и русские «не так уж и успешны, мягко говоря».

Ранее в Германии заявили о провале политики по «принуждению» России к миру.

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