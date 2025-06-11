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В Госдуме назвали причину конфликта России и Германии

Володин назвал причиной конфликта РФ и ФРГ передачу Берлином оружия Украине
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Передача Берлином Украине оружи, которое используется против мирных граждан, является причиной конфликта между Германией и Россией. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем ответе председателю Бундестага Юлии Клёкнер.

Парламентарий назвал беспрецедентным появление немецких танков «Леопард» в Курской области, впервые после окончания Второй мировой войны. Сегодня правительство ФРГ раздумывает о передаче высокотехнологичных крылатых ракет «Taurus» Украине.

Володин отметил, что немецкие ракеты будут бить по территории России, делать это будут немецкие офицеры.

«Таким образом, Вы вновь толкаете Германию и немецкий народ на еще один вооруженный конфликт с Россией», — заявил глава Госдумы.

7 июня Володин направил Клёкнер и лидерам пяти политических фракций парламента Германии материалы об ударах Киева по гражданским объектам РФ. В своем обращении председатель Госдумы указал на противоправные действия украинских властей, направленные против мирных жителей России.

Клёкнер проигнорировала материалы Володина и заявила, что на Украине «нет фашизма».

Ранее в Германии заявили, что страна находится в зоне досягаемости российских ракет.

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