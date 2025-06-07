Володин заявил, что ФРГ все больше втягивается в военные действия против РФ

Немецкие власти провоцируют столкновения между Германией и Россией и все больше втягиваются в конфликт. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что направил обращение президенту Бундестага, а также лидерам пяти политических фракций парламента ФРГ в связи с заявлениями канцлера Фридриха Мерца в ходе встречи с президентом США Трампом.

По словам Володина, говоря об итогах Второй мировой войны, Мерц забыл, «кто на самом деле освободил мир от нацизма». Он считает, что канцлера необходимо пригласить в парламент, чтобы он «смог восполнить пробелы в памяти».

Председатель Госдумы также назвал циничными его высказывания в поддержку Украины.

«Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России», — говорится в обращении Володина, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

До этого обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво высказал мнение, что военная помощь Украине со стороны ФРГ может привести к началу третьей мировой войны.

Ранее Медведев назвал Мерца «последышем воевавших в Вермахте родственников».