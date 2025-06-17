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Белый дом повторил призыв Трампа к жителям Тегерана

Белый дом опубликовал призыв Трампа «всем немедленно эвакуироваться из Тегерана»
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Majid Asgaripour/Reuters

Призыв президента США Дональда Трампа «всем немедленно эвакуироваться из Тегерана» опубликовал Белый дом в соцсети Х, выделив требование американского лидера желтым маркером.

Представитель Белого дома заявил CNN, что публикация Трампа, призывающая к эвакуации из Тегерана, отражает настоятельную необходимость для Ирана вступить в переговоры. Собеседник телеканала подчеркнул, что противостояние с Израилем по принципу «око за око» продолжается.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер досрочно покинет саммит G7 в Канаде и вернется в Соединенные Штаты в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Трамп в соцсети в Truth Social заявил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана». Американский лидер подчеркнул, что Иран должен был подписать «сделку».

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее сообщалось, что Израиль использовал «Щит Света» в конфликте с Ираном.

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