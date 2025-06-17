Израиль использовал «Щит Света» в конфликте с Ираном

Израиль впервые начал использовать лазерную систему противовоздушной обороны «Железный луч» для перехвата иранских ракет и беспилотников. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель израильского посольства в Москве.

Собеседник агентства отметил, что система используется еще в тестовом режиме, уточнив, что в конфликте с Ираном применение этой системы впервые произошло в боевых условиях.

Система «Железный луч» (известна также под названием «Щит света») предназначена для перехвата ракет сверхмалой дальности, а также минометных и артиллерийских снарядов при помощи лазерного луча.

До этого в Иране рассказали, что в результате ударов Израиля по территории Ирана пострадали не менее 1,8 тыс. человек, большинство из которых являются мирными жителями.

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Россия испытала лазеры для универсальной системы ПВО.