Экс-замминистра иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась от депутатского мандата в бундестаге после того, как ее избрали председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом пишет немецкая газета Spiegel.

«Бывшая министр иностранных дел официально сообщила, что отказывается от мандата в парламенте. Таким образом, согласно сообщению, политик из партии «Зеленые» покинет немецкий бундестаг по истечении 30 июня», — указано в материале.

2 июня Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломат была единственным кандидатом на эту должность. Ее должны были утвердить в упрощенном порядке, однако по запросу России было проведено тайное голосование. Бербок получила голоса 167 стран.

Немецкий политолог Александр Рар заявлял, что у Бербок не хватает компетенций для работы в ООН. Также он указал на одержимость экс-министра идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру.

Ранее в МИД РФ назвали позором избрание Бербок главой Генассамблеи ООН.