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В Германии сочли Бербок некомпетентной для работы в ООН

Политолог Рар: у Бербок отсутствуют компетенции для работы в ООН
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Liesa Johannssen/Reuters

У бывшего министра иностранных дел Германии Анналены Бербок не хватает компетенций для работы в Организации Объединенных Наций (ООН), таких как навыки дипломатии и умение находить консенсус. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

«Бывший министр одержима идеей либеральных ценностей, которые должны, по ее убеждению, в форме мессианства распространяться по всему миру, и если потребуется — силой. Она вполне может использовать трибуну ООН для сведения счетов с «врагами либерализма» — Россией и Китаем», — считает эксперт.

Он напомнил, что Берлин годами готовил на должность председателя Генассамблеи ООН опытного дипломата Хельгу Шмидт. Однако, по его словам, ситуация изменилась после того, как Бербок потерпела фиаско на выборах в начале 2025 года. Тогда партия «Зеленые» решила выдвинуть на этот высокий пост именно ее.

2 июня стало известно, что Бербок избрали председателем 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. По данным ТАСС, она была единственным кандидатом на эту должность.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов позднее заявил, что избрание Бербок председателем 80-й сессии ГА ООН не украшает саму организацию.

Ранее Полянский заявил, что Бербок на посту министра запомнилась «оголтелой русофобией».

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