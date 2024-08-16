В России хотят ввести в школах единую спортивную форму

В российских школах планируется ввести единую спортивную форму, основанную на цветах флага России. Это предложение будет направлено в Министерство спорта и Министерство просвещения, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов РИА Новости.

«Необходимо унифицировать и спортивную форму для школьных уроков физкультуры. Здесь разумным представляется обязать школы выбирать форму из трех цветов – белого, синего, красного. », — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что на футболках или майках обязательно должен присутствовать герб России.

«Таким образом мы еще раз подчеркнем тот факт, что все мы - россияне, а еще уравняем всех учеников, устраним «гонку моды», когда одни ребята покупают дорогущие кроссовки и стараются выделиться, а другие не могут себе этого позволит», — подчеркнул Колунов.

По его словам, введение единой формы поможет уравнять школьников и добавить патриотические элементы в их повседневную жизнь. Он также сообщил, что в ближайшее время направит соответствующее предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову и министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву.

Накануне в Госдуме предложили одеть школьников в мундиры с петлицами и кожаные сапоги. Депутат Госдумы Виталий Милонов поднял вопрос о введении единой школьной формы по всей стране. В качестве образцов одежды, которая может дисциплинировать учеников и избавить их от соперничества, парламентарий предложил взять форму императорской России и Советского Союза.

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