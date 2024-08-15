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Финансовый эксперт назвала способы сэкономить на подготовке детей к школе

Финэксперт Волкова: покупать вещи к школе нужно заранее

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Freepik

Главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова в беседе с РИАМО назвала способы сэкономить на подготовке детей к школе.

Специалист посоветовала планировать покупки к новому учебному году заранее. За полгода до 1 сентября, по ее словам, цены на школьные принадлежности значительно ниже, чем в августе.

Если же времени на покупки осталось не так много, Волкова рекомендует приобретать школьные принадлежности на маркетплейсах, предварительно сравнивая цены на разных площадках. Предпочтение стоит отдавать комплектам, а не предметам в отдельности, отметила она.

Также, по ее мнению, стоит изучить рынок вещей, бывших в употреблении. Чаще всего рюкзаки, пеналы и другие вещи, сохраняют свое качество и могут подойти школьникам младшего возраста, пояснила финансист.

До этого эксперты объяснили, как выбрать рюкзак для первоклассника. По их словам, важно учитывать рост, вес и возраст ребенка, а также особенности его развития.

Вес пустого рюкзака не должен превышать 700 граммов, а с учебниками составлять не более десяти процентов от веса ребенка. Необходимо также наличие анатомической спинки. В частности, подходят ранцы с ортопедической подкладкой, плотно прилегающей к спине ребенка, советуют специалисты.

Ранее родителям рассказали, может ли школа устанавливать требования к закупке школьной формы.

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