Педагоги и родители оценили идею ввести в школах форму в цветах российского флага

Если в России примут решение о введении единой спортивной формы в цветах российского триколора, то это приведет к напряжению и создаст почву для конфликтов. При этом на чувстве патриотизма реализация такой инициативы не отразится, считает член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

Так он в беседе с НСН прокомментировал предложение депутата Госдумы Сергея Колунова ввести в школах единую спортивную форму, основанную на цветах флага России. Он пообещал направить свою идею в Минспорта и Минпросвещения, подчеркнув, что такой шаг устранит «гонку моды» между учащимися. Казаков не согласился с этим, отметив, что единая форма больше подходит для частных школ, а не обычных, где учатся самые разные дети.

«Единый образец формы зачастую приводит только к конфликтам. Это не связано никак с символикой, это в целом создает напряжение. Учителя начинают это навязывать, а дети и родители начинают сопротивляться», — пояснил педагог.

Он также напомнил, что государственная символика очень важна, а спортивная форма, как правило, постоянно пачкается, что также будет способствовать нарастанию дополнительного напряжения.

«Очень сомнительно, что это будет способствовать развитию патриотизма», — считает Казаков.

Раскритиковал идею и председатель «Московского городского родительского комитета» Руслан Ткаченко – он подчеркнул, что ношение флага не имеет ничего общего с патриотизмом и заявил, что не верит в серьезное обсуждение этого вопроса.

«Это просто тотальная глупость! Форма должна выбираться под себя, а как играть в футбол разными командами? Идея по всем параметрам странная»,— считает Ткаченко.

Напомним, Колунов считает, что введение в школах единой спортивной формы в цветах флага поможет уравнять всех учеников и добавит патриотические элементы в их повседневную жизнь. Депутат добавил, что на футболках или майках обязательно должен присутствовать герб России.

Ранее в России предложили обеспечивать детей-сирот спортивной формой.