Путин встретился с губернатором Севастополя

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Хотел сказать про нашу изюминку — развитие винодельческой отрасли. <...> Благодаря постоянной поддержке федерального центра в этом году 738 миллионов запланировано на закладку виноградников по линии Минсельхоза», — сказал глава города.

Развожаев добавил, что в настоящее время в Севастополе реализуется три крупнейших проекта: Инкерманский завод, «Золотая балка» и «Виноградный экспресс». По словам губернатора, эти инициативы уже привлекли 8,7 млрд рублей инвестиций.

В январе Путин поддержал предложение продлить госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2030 года. По словам главы государства, полуостров имеет стратегическое значение для всей страны.

Ранее Путин объяснил, почему Россия поддержала Крым в 2014 году.