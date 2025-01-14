Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя

Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
close
Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин поддержал предложение продлить госпрограмму развития Крыма и  Севастополя до  2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он согласился с инициативой, предложенной вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Будем считать, что договорились и  решение принято», — добавил Путин.

До этого президент России заявил, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.

Он добавил, что участники совещания обсудят достигнутые результаты, имеющиеся проблемы, а также ключевые задачи на перспективу.

В ноябре помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел встречу с полномочным представителем главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым и главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В ходе встречи стороны обсудили улучшение портовой инфраструктуры, направления развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности Крыма.

Ранее в Крыму рассказали, сколько крупных российских компаний зашли в республику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами