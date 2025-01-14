Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя

Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года

Президент России Владимир Путин поддержал предложение продлить госпрограмму развития Крыма и Севастополя до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он согласился с инициативой, предложенной вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Будем считать, что договорились и решение принято», — добавил Путин.

До этого президент России заявил, что Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны.

Он добавил, что участники совещания обсудят достигнутые результаты, имеющиеся проблемы, а также ключевые задачи на перспективу.

В ноябре помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев провел встречу с полномочным представителем главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимиром Устиновым и главой Крыма Сергеем Аксеновым.

В ходе встречи стороны обсудили улучшение портовой инфраструктуры, направления развития морских грузовых и прибрежных пассажирских перевозок, а также дополнительные меры по обеспечению безопасности Крыма.

Ранее в Крыму рассказали, сколько крупных российских компаний зашли в республику.