В Иране заявили о способности Трампа «приструнить» премьера Израиля

Президенту США Дональду Трампу нужно сделать всего один звонок, чтобы «приструнить» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в социальной сети X.

«Если Трамп искренне говорит о дипломатии и заинтересован в том, чтобы закончить эту войну, то следующие шаги логически вытекают из этого... Нужен один телефонный звонок из Вашингтона, чтобы приструнить кого-то вроде Нетаньяху», — написал глава иранского МИД.

Арагчи добавил, что подобные действия могут проложить путь для возвращения к дипломатии. При этом иранский министр подчеркнул, что участие США в конфликте между Израилем и Ираном может лишить страны перспектив проведения переговоров по урегулированию ситуации.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

Ранее в США заявили, что Иран стремится к окончанию боевых действий.