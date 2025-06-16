Трамп назвал побеждающую сторону в войне Израиля с Ираном

Трамп: Иран не побеждает в военном конфликте с Израилем

Иран не побеждает в военном конфликте с Израилем. Таким мнением поделился президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами перед саммитом G7, его слова передает РИА Новости.

«Тегеран не побеждает в этой войне», — сказал американский лидер.

Также Трамп рассказал, кого поддерживают США в контексте эскалации на Ближнем Востоке. По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты на стороне Израиля, который «сейчас в хорошем положении».

«Мы всегда поддерживали Израиль. Делали это длительное время. Дела у Израиля сейчас идут очень хорошо», — отметил Трамп.

Начиная с 13 июня, Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами после того, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что сейчас никто не может сказать, чем все закончится, поскольку ситуация может измениться самым непредсказуемым образом. Чепа отметил, что Россия пытается сыграть в этом конфликте роль посредника на мирных переговорах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя реакцию мира на эскалацию между Израилем и Ираном, назвал ее «хорошим уроком для всех». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп обратился к Израилю и Ирану.