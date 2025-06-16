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Посол Израиля заявил о невозможности решения конфликта с Ираном невоенным путем

Израиль не видит возможности урегулирования конфликта с Ираном невоенным путем
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Majid Asgaripour/Reuters

Израиль не видит возможности урегулирования конфликта с Ираном невоенным путем. Об этом заявила израильский посол в России Симона Гальперин в беседе с ТАСС.

«После того, как мы их уничтожим, будем смотреть, как правильно идти дальше», — сказала она, отвечая на вопрос, какую роль Россия могла бы сыграть в решении ирано-израильского конфликта.

Пока слишком рано говорить о возможных участниках переговоров, которые могут пройти в будущем, добавила посол.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. В ответ на это Тегеран объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ответные ракетные удары. Иран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

16 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран считает бессмысленными переговоры на фоне продолжающихся ударов со стороны Израиля.

Ранее в Турции рассказали о работе Эрдогана по урегулированию конфликта Израиля и Ирана.

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