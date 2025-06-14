В МИД России обвинили Запад в «отсутствии совести» на фоне эскалации Израиля и Ирана

Рябков: ситуация с Ираном показывает, что у Британии, ФРГ и Франции нет совести

Эскалация между Израилем и Ираном демонстрирует, что у Великобритании, Германии и Франции не осталось совести. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя удары израильской армии по Исламской Республике.

По мнению дипломата, Лондон, Берлин и Париж, которые должны были бы удвоить усилия в поиске политико-демократического решения, сегодня «без зазрения совести» подают все так, будто Иран сам виноват в нанесенных по нему ударах.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.