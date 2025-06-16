МИД РФ сообщил о постоянном контакте со сторонами ирано-израильского конфликта

Рябков: Россия поддерживает постоянный контакт с Израилем и Ираном

Министерство иностранных дел России находится в постоянном контакте со сторонами ирано-израильского конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Происходящее вызывает большую тревогу. МИД России не просто внимательно следит за происходящим, но и находится в контакте со сторонами», — подчеркнул он.

По словам Рябкова, Тегеран действует в рамках права на самооборону.

При этом замглавы МИД РФ заявил, что расчет Израиля на возможность ликвидации ядерной инфраструктуры Ирана путем ракетных ударов ни на чем не основывается. Рябков уточнил: альтернативы политическому и дипломатическому пути урегулирования военного конфликта между сторонами не существует.

15 июня главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они выразили согласие в необходимости немедленно прекратить боевые действия между Ираном и Израилем.

Ранее Рябков обвинил Запад в отсутствии совести на фоне эскалации на Ближнем Востоке.