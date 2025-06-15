Главы МИД РФ и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан, обсуждая Ближний Восток, выразили единство в том, что необходимо прекратить боевые действия. Об этом сообщает РИА Новости.

Главы внешнеполитических ведомств выразили согласие в необходимости немедленно прекратить боевые действия и не допустить эскалации конфликта с серьезными и непредсказуемыми для региона последствиями.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с Лавровым выразил признательность за позицию РФ по действиям Израиля против исламской республики.

Операция Израиля получила название «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска нанесли удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Иран назвал условие прекращения атак по Израилю.