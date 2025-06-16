Зеленский упомянул оборонную помощь в контексте будущей беседы с Трампом

Зеленский: одной из тем для обсуждения с Трампом будет помощь с обороной

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обсудить с американским лидером Дональдом Трампом ряд тем, включая поставки военной помощи. Слова главы украинского государства цитирует издание «Новости.Live».

«Мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность. Я рассчитываю на это», — сказал Зеленский.

Он добавил, что Киев готов приобрести пакет оборонной помощи у Вашингтона за деньги.

16 июня Белый дом сообщил, что президент США планирует провести переговоры с главой Украины на полях саммита G7 в Канаде. Помимо встречи с Зеленским, Трамп также пообщается с премьером Канады Марком Карни и главой Мексики Клаудией Шейнбаум.

В начале июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Ранее Зеленский высказался о политике России на Ближнем Востоке.