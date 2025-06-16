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Белый дом анонсировал встречу Трампа с Зеленским

Белый дом: Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде
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Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G7, который проходит в Канаде. Об этом сообщил представитель Белого дома, слова которого передал президентский пресс-пул.

Помимо встречи с президентом Украины, Трамп также собирается пообщаться с премьер-министром Канады Марком Карни и главой Мексики Клаудией Шейнбаум.

Саммит «Большой семерки», куда входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, проходит с 15 по 17 июня в курортном районе Кананаскис, провинция Альберта. Ранее Трамп уже прибыл в Канаду для участия в мероприятии.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что страны «Большой семерки» решили не публиковать коммюнике по итогам предстоящего саммита из-за принципиальных разногласий между США и другими членами группы по нескольким вопросам, в частности, конфликту на Украине.

Вместо единого итогового документа участники G7 могут подготовить отдельные заявления своих лидеров по различным аспектам, однако общего заключения не будет. По информации агентства, такой подход был предложен представителями принимающей страны Канады.

Ранее британский дипломат усомнился в необходимости присутствия Зеленского на саммите G7.

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