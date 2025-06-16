Зеленский высказался о политике России на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул президента России Владимира Путина за желание помочь «сообщникам в Тегеране». Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале украинского лидера.

Политик сообщил, что на Украине повреждена энергетическая инфраструктура после нанесенных по ней ударов. Он назвал произошедшее «плевком» во все, что пытается сделать международное сообщество для разрешения конфликта в республике.

«И когда сам Путин пытается изобразить из себя посредника для Ближнего Востока и пытается хоть как-то помочь своим сообщникам в Тегеране. Это все настолько цинично», — написал Зеленский.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее в Раде раскрыли план Зеленского на конфликт Ирана и Израиля.