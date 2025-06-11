Посол рассказал о «прагматичном торге» между Россией и США

США ведут с Россией «прагматичный торг» по вопросам, касающимся устранения «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил в интервью ТАСС.

По его словам, текущие контакты отличаются от предыдущих тем, что чиновники в Белом доме и Госдепартаменте «не бегают» от представителей российской дипмиссии и не подменяют обсуждение проблем по существу «монологами и обличениями», а предпочитают пустословию «прагматичный торг».

Посол рассказал, что представители России и США начали вести переговоры о предоставлении доступа к шести фактически конфискованным объектам российской дипломатической собственности на американской территории.

Также Дарчиев сообщил, что очередной раунд российско-американских консультаций, посвященный устранению «раздражителей» в сфере двусторонних дипломатических отношений, пройдет в Москве. Консультации станут продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и впервые пройдут на территории одной из сторон.

Ранее сообщалось, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества.